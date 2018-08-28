В Крыму не осталось школ с украинским языком обучения

Российские "власти" Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах

В аннексированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. Об этом в эфире "Радио Крым.Реалии" сообщил член Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

"Из 7 украинских школ, которые были до момента оккупации Крыма, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. Но большинство классов с русским языком обучения", – отметил Кузьмин.

В то же время член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев добавил, что на полуострове из 16 школ с крымскотатарским языком обучения осталось семь.

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"По официальным данным так называемого Министерства образования, науки и молодежи Крыма в 2017/2018 годах функционирует 7 муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, 4 – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные заведения. То есть, без определения языка обучения", – сказал Бариев.

Российские "власти" Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах. О том, что власти лишают крымских татар возможности изучать родной язык в школах, заявляли представители Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее стало известно, сколько Россия тратит на оккупированный Крым.

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым будет для РФ дотационным минимум до 2030 года. Это следует из утвержденного самопровозглашенным "правительством" полуострова долгосрочного бюджетного прогноза.

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Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.