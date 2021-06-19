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В Крыму ливни затопили Ялтинский крокодиляриум. Что с животными? (видео)

19 июня 2021 16:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

Помещение полностью ушло под воду, работникам пришлось экстренно эвакуировать животных и переводить их в другое место

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 18 июня, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

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Об этом сообщил директор учреждения Виктор Жиленко, передает "Интерфакс".

"Затопило помещение полностью. В последние секунды почти всех успели эвакуировать – у нас недалеко алуштинский аквариум, всех вывезли туда. Пока все живы, но мы еще не откачали воду – большим крокодилам не смогли найти новое жилище, они остались", - сказал он.

Отметим, что ранее в соцсетях появилась информация, что часть животных утонули во время потопа, но Жиленко опроверг эти предположения.

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На официальном сайте учреждения сообщают, что в крокодиляриуме содержится самая большая коллекция пресмыкающихся на территории всей Восточной Европы.

Ранее мы сообщали, что оккупированный Россией Крым продолжает терзать циклон – вслед за затопленной Керчью "под воду ушла" Ялта. Потоки на улицах настолько сильны, что смывали даже автомобили. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд в Ялту и начали эвакуацию жителей из затопленных зон.

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