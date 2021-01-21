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В Крыму обмелела еще одна река (фото)

21 января, 13:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Протяженность реки – 22 километра

В оккупированном Крыму река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой в южной части полуострова, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.

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Об этом сообщает Крым.Реалии, воды больше не стало даже после обильных осадков в январе.

"Бывало, что в засушливое лето река порой мелела, но чтобы зимой она выглядела так плачевно, такого не припомню. Тем более что в январе были довольно значительные осадки в Судаке", – сказал местный краевед.

Устье Суук-Су расположено у подножия мыса Алчак в Судаке. Протяженность реки – 22 километра.

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Ранее мы сообщали, что оккупанты в Крыму выкачали почти всю воду из местного озера. Отметим, воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере российские оккупационные власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.

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Также напомним, эксперты прогнозируют продолжение засухи в Крыму в 2021 году – зима на полуострове будет теплой и бесснежной.

Кроме того, только за один месяц водохранилище в Изобильном под Алуштой уменьшилось почти на 1 млн кубометров.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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Крым река Украина засуха
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