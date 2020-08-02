В Крыму охранник санатория прогонял людей с пляжа нагайкой (видео)

В оккупированном Крыму в поселке Форос охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Туристы попросили его показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.

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Участница инцидента на своей странице в Instagram рассказала, что во время отдыха с семьей у санатория "Форос" к ним подошел охранник и начал угрожать плетью.

"Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория "Форос"", - написала женщина.

По ее словам, охранник выбил из ее рук телефон и он разбился.

Видео: Instagram/slava_bred

Позже выяснилось, что руководство санатория расторгло договор с охранником. В администрации отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество

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"Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу. С участником конфликта договор расторгнут", – говорится в сообщении на Instagram-странице санатория.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму оккупанты начали искать инфекцию в воде.

Также напомним, в аннексированном Крыму у людей фиксируют опасную болезнь. Болезнь Лайма подтвердили у 18 пациентов с начала года.

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