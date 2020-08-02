Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Крыма

В Крыму охранник санатория прогонял людей с пляжа нагайкой (видео)

2 августа, 14:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчину уволили

В оккупированном Крыму в поселке Форос охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Туристы попросили его показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию.

Реклама

Участница инцидента на своей странице в Instagram рассказала, что во время отдыха с семьей у санатория "Форос" к ним подошел охранник и начал угрожать плетью.

"Сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребенку четырех лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали шесть лет подряд. И сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория "Форос"", - написала женщина.

По ее словам, охранник выбил из ее рук телефон и он разбился.

Видео: Instagram/slava_bred

Позже выяснилось, что руководство санатория расторгло договор с охранником. В администрации отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество

В тренде
Ураган обрушился на Донецкую область: в сети показали, как ветер снес крышу больницы (видео)
Реклама

"Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу. С участником конфликта договор расторгнут", – говорится в сообщении на Instagram-странице санатория.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Крыму оккупанты начали искать инфекцию в воде.

Также напомним, в аннексированном Крыму у людей фиксируют опасную болезнь. Болезнь Лайма подтвердили у 18 пациентов с начала года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым пляжи санаторий Украина охранник конфликт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить Крым
В США рассказали, чем обернется попытка силой освободить КрымПолитика
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствия
Волкер о военной угрозе из Крыма: Россию ждут драматические последствияПолитика
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записи
Аксенов помогал боевикам на Донбассе: обнародованы секретные записиДонбасс
Кулеба:
Кулеба: "Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма"Политика
В оккупированном Крыму нашли тело трехлетнего сына политзаключенного
В оккупированном Крыму нашли тело трехлетнего сына политзаключенногоКрым
Оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами: появилось видео
Оккупанты в Крыму позорно утопили броневик и чуть не утонули сами: появилось видеоКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять