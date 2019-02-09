В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви – ПЦУ
Архиепископ заявил, что единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение
В Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) на странице в Facebook.
"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитве – оккупанты направили предписание об "освобождении помещений". Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение. Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", – отметил Евстратий.
По его словам, это не единственное храмовое помещение ПЦУ в Крыму, но главный храм полуострова и центр епархии.
Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что до аннексии на полуострове было 40 действующих общин с помещениями для молитвы.
По словам Евстратия, сейчас на полуострове осталось лишь несколько храмов.
Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил BBC News Украина, что предписание с требованием освободить помещение храма святых Владимира и Ольги в Симферополе поступило от так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма". Архиепископ отметил, что предписание не имеет "срока исполнения".
Напомним, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.
В то же время, президент Петр Порошенко, поздравив Епифания с восхождением во главу церкви, заверил, что в Украине не будет государственной церкви.
Стоит напомнить также, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви – ПЦУ". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Епископ ПЦУ впервые провел богослужение на Афоне
Служение состоялось 8 февраля в Свято-Пантократорском монастыре в присутствии его настоятеля Гавриила
Порошенко встретился с представителями Украинской православной церкви в США
Американские митрополиты удивились, как быстро Украина получила Томос и независимость Украинской церкви