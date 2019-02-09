В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви – ПЦУ

Архиепископ заявил, что единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение

Фото: Facebook

В Крыму оккупационные власти хотят закрыть главный храм поместной украинской церкви – ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e06/da9/5c5e06da96b78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e06/da9/5c5e06da96b78.jpg 2019-02-09T00:52:19+02:00 Крым Архиепископ заявил, что единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение

В Крыму могут закрыть главный храм поместной украинской церкви – храм святых Владимира и Ольги в Симферополе. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) на странице в Facebook.

"Архиепископ Климент с верующими собора святых Владимира и Ольги в Симферополе нуждаются во всеобщей молитве – оккупанты направили предписание об "освобождении помещений". Единственному украинскому православному храму в этом городе грозит уничтожение. Очевидно, что это месть Москвы, в том числе за правозащитную деятельность владыки", – отметил Евстратий.

По его словам, это не единственное храмовое помещение ПЦУ в Крыму, но главный храм полуострова и центр епархии.

Украинская православная церковь Киевского патриархата ранее заявляла, что до аннексии на полуострове было 40 действующих общин с помещениями для молитвы.

По словам Евстратия, сейчас на полуострове осталось лишь несколько храмов.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент сообщил BBC News Украина, что предписание с требованием освободить помещение храма святых Владимира и Ольги в Симферополе поступило от так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Крыма". Архиепископ отметил, что предписание не имеет "срока исполнения".

Напомним, что 3 февраля в соборе Софии Киевской состоялась интронизация предстоятеля Православной церкви Украины – митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

В то же время, президент Петр Порошенко, поздравив Епифания с восхождением во главу церкви, заверил, что в Украине не будет государственной церкви.

Стоит напомнить также, что Епифаний рассказал о том, как формируется финансирование церкви и какие заработки священников в Украине, добавив, что большинство священников вынуждены практически выживать, не имея средств на то, чтобы прокормить свои семьи.

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