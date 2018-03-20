В Крыму оккупанты арестовали "крымскотатарского добровольца"

Сегодня, 11:05

Молодому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: avdet.org
Фото: avdet.org

В оккупированном россиянами Крыму арестовали 24-летнего мужчину, которого обвиняют в том, что он был участником "крымскотатарского добровольческого батальона".

Как заявили в ФСБ, задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

"Подозреваемый задержан. В настоящий момент заключен под стражу в Крыму", – говорится в сообщении оккупантов.

Имени задержанного оккупанты не называют.

Интересно, что, по словам представителя ФСБ, "следствие" выяснило, якобы мужчина "выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

"По октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации", – говорится в сообщении оккупационного ведомства.

При этом какие именно "боевые действия" имелись в виду, в ФСБ не уточнили. Отметим, что единственным районом боевых действий для Украины на данный момент остается Донбасс.

Добавим также, что в структуре украинских силовых органов нет крымскотатарского батальона, хотя вопрос его формирования обсуждается с 2016 года.

При этом в Национальной гвардии Украины отмечали, что заявления о создании в их структуре "крымскотатарского батальона", остаются на уровне заявлений, не закрепленных законодательно.

Напомним, ранее в российском Сбербанке стыдливо подтвердили, что Крым – это Украина.

Тем временем, МИД Украины объявил о подготовке "черного списка" за проведение "выборов" президента РФ на территории Крыма.
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Источник:

"Сегодня"

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