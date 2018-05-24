В Крыму оккупанты бросили на дороге похищенного депутата крымскотатарского Курултая

Сегодня, 11:47

Оккупанты бросили посреди дороги похищенного депутата крымскотатарского Курултая

Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Задержанного на территории окуппированного Крыма делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза после похищения оставили на трассе. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook.

Он пересказал сообщение родного брата Асана Эгиза, Абдурамана Эгиза: "Машину остановили люди в образе (одеянии) полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину и увезли".

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Также Чубаров отметил, что в автомобиле во время поездки с Эгизом жестоко обращались. "На голову одели мешок, руки завязали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь – Бахчисарай на окраине села возле лесочка. "Иди, куда хочешь" сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь", – резюмировал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эгиза российские силовики задержали 23 мая в районе села Джолман (Пионерское) в Симферопольском районе. Министерство иностранных дел Украины уже выразило России протест из-за похищения Эгиза.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что с раннего утра 26 апреля 2018 года у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четыре человека, двое из них – крымские татары.
Крым, Чубаров, курултай

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"Сегодня"

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