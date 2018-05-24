В Крыму оккупанты бросили на дороге похищенного депутата крымскотатарского Курултая

Задержанного на территории окуппированного Крыма делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза после похищения оставили на трассе. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Facebook.

Он пересказал сообщение родного брата Асана Эгиза, Абдурамана Эгиза: "Машину остановили люди в образе (одеянии) полицейских. Вслед за этим неизвестные люди силой посадили в машину и увезли".

Также Чубаров отметил, что в автомобиле во время поездки с Эгизом жестоко обращались. "На голову одели мешок, руки завязали, кинули ничком (на живот) на пол машины. Оставили на трассе Симферополь – Бахчисарай на окраине села возле лесочка. "Иди, куда хочешь" сказали. С указанного места Асан возвратился в Симферополь", – резюмировал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эгиза российские силовики задержали 23 мая в районе села Джолман (Пионерское) в Симферопольском районе. Министерство иностранных дел Украины уже выразило России протест из-за похищения Эгиза.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что с раннего утра 26 апреля 2018 года у крымских татар в Крыму проводятся тотальные обыски.

Также Крымская правозащитная группа сообщала, что в апреле 2018 года в СИЗО-1 Симферополя, подконтрольном оккупационной власти РФ, при загадочных обстоятельствах погибло по меньшей мере четыре человека, двое из них – крымские татары.