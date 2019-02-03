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В Крыму оккупанты будут учить школьников владению автоматом

Вчера, 23:59

В оккупированном Крыму детям дали в руки оружие

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
В Крыму оккупанты будут учить школьников владению автоматом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/763/c8d/5c5763c8d20b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/763/c8d/5c5763c8d20b8.jpg Крым В оккупированном Крыму детям дали в руки оружие

В аннексированном Севастополе на базе городского Дома офицеров создан "Дом Юнармии", где российские военные будут учить школьников обращаться с оружием.

Как сообщает 3 февраля пресс-служба российской Минобороны, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны России", пишет Крым.Реалии.

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия" под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке".

Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

Ранее Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения "Юнармия".

Как сообщал на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, боевики на Донбассе готовят детей к "войне с Украиной". На оккупированных территориях проводится ряд мероприятий по обучению детей обращению с оружием.

Также напомним, как скандальные байкеры Путина устроили жуткий праздник для детей в Крыму. Министерство обороны России, так званое правительство Севастополя и клуб "Ночные волки" торжественно открыли в Севастополе патриотический парк и дали детям поиграться с оружием.

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Тег Россия, оружие, дети, Крым, школьники, военные, автомат

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