В Крыму оккупанты готовят масштабные учения

Военную технику оккупанты перебросили на полуостров военную технику / Фото: Twitter

Российские оккупанты снова готовят военные учения в захваченном Крыму и перебросили на полуостров боевую технику. Передвижение техники по Крымскому мосту было снято на видео и выложено в сеть.

Как сообщили российские СМИ, масштабные командно-штабных учения оккупанты проводят на 12 полигонах Южного военного округа, в который входит и захваченный украинский полуостров.

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В учениях будут задействованы более 2500 единиц военной техники, около 30 самолетов, 60 вертолетов, свыше 100 танков и 8200 военнослужащих. Целью проведения маневров называют отработку применения межвидовых войсковых группировок.

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Напомним, ранее мы писали о том, что, в свою очередь, Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Также в оккупированном Крыму вынесли приговор российским военным, которые случайно запустили ракету Х-29ТД класса "воздух – земля", что привело к многомиллионным убыткам МО РФ. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар.

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