В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россияне

В городе Керчь в оккупированном Крыму российские военные и представители поискового движения проводят подводную экспедицию "Аджимушкай-2019". Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Как сообщается, на первом этапе экспедиции россияне использовали гидрографическое судно Черноморского флота, чтобы найти остатки кораблей и самолетов.
"Были обнаружены самолет "Аерокобра", останки штурмовика ИЛ-2, пароход "Мария", который затонул в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи F-334а. Часть обнаруженных артефактов была поднята со дна моря на поверхность", – отметили в ведомстве.
Отмечается, что второй этап "исследований" будет проведен с 29 июля по 13 августа в районе Аджимушкайских каменоломен города Керчь.
Напомним, в оккупированном Россией Крыму археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2019 году планируют начать исследования бухты Омега, которая является одной из наименее изученных в Севастополе.
Кроме этого, мы сообщали, что в аннексированном Крыму приостановили операцию по подъему артефактов, в том числе картин Айвазовского, с парохода "Генерал Коцебу", затонувшего у мыса Тарханкут в 1895 году.
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