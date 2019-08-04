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В Крыму оккупанты начали подводную экспедицию: известно, что ищут россияне https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5,%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5,%20%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 2019-08-04T11:31:00+03:00 Крым На первом этапе экспедиции россияне использовали гидрографическое судно Черноморского флота

В городе Керчь в оккупированном Крыму российские военные и представители поискового движения проводят подводную экспедицию "Аджимушкай-2019". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, на первом этапе экспедиции россияне использовали гидрографическое судно Черноморского флота, чтобы найти остатки кораблей и самолетов.

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"Были обнаружены самолет "Аерокобра", останки штурмовика ИЛ-2, пароход "Мария", который затонул в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи F-334а. Часть обнаруженных артефактов была поднята со дна моря на поверхность", – отметили в ведомстве.

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Отмечается, что второй этап "исследований" будет проведен с 29 июля по 13 августа в районе Аджимушкайских каменоломен города Керчь.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму археологи музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2019 году планируют начать исследования бухты Омега, которая является одной из наименее изученных в Севастополе.

Кроме этого, мы сообщали, что в аннексированном Крыму приостановили операцию по подъему артефактов, в том числе картин Айвазовского, с парохода "Генерал Коцебу", затонувшего у мыса Тарханкут в 1895 году.

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