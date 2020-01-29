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В Крыму оккупанты используют детей, чтобы нагнетать военную истерию: фото

29 января, 17:54

"Казаки" устраивают детям молебны и фестивали

/ Фото: скриншот

В оккупированном Крыму ведется активная "воспитательная работа" среди детей – так называемые "казаки" собирают малышей на молебны и военно-спортивные фестивали.

Как рассказала в своем Twitter пользователь под ником RoksolanaToday&Крым, на подобную акцию в Керчи собрали детей в военной форме.

"26 января 2020 года в Казачьем военно-патриотической клубе "Грифон" совместно с казаками Хуторского казачьего общества "Керчь Еникальское" (Атаман Рябинин К.С.) был проведен молебен. Проходимцы всех мастей допущены в РФ детей калечить", — написала она.

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Кроме того, 25 января в Ялте оккупанты провели "военно-спортивный фестиваль в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы".

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Напомним, ранее в Кремле назвали имя нового "куратора" оккупированного Крыма – им стал вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы. В его обязанности будет входить развитие полуострова, а также Калининградской области, и сотрудничество с сепаратистскими регионами Грузии – Абхазией и Южной Осетией.

Ранее куратором развития Крыма и Севастополя был вице-премьер России Дмитрий Козак, которого назначили заместителем руководителя администрации президента РФ. Также Козака называют "куратором" оккупированных регионов Донбасса.

Также стоит напомнить, что 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе "Л/ДНР".

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Крым казаки пропаганда оккупанты

Источник: Сегодня

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