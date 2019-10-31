В Крыму оккупанты отказались отпустить проукраинского активиста Приходько

/ Фото: Крым.Реалии

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 31 октября отклонил апелляционную жалобу адвоката на арест проукраинского активиста Олега Приходько, сообщает Крым. Реалии.

Ранее подконтрольные России правоохранительные органы аннексированного Крыма предъявили обвинение в терроризме Олегу Приходько.

Как сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, 61-летнему крымчанину также назначили четыре экспертизы: амбулаторную психиатрическую, взрывотехническую, биологическую и комплексную лингвистическую. Защита уже подала ходатайства для их отмены.

На данный момент Приходько содержат в симферопольском СИЗО – его перевели из карантинной камеры в общую.

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"Условия сносные, даже есть холодильник. По состоянию здоровья – пока удовлетворительно. Лекарства и очки ему передали. Жалоб нет", – отметил Шейхмамбетов.

По оценкам адвоката, его подзащитному может грозить максимальное наказание сроком в 7,5 года колонии строго режима.

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Напомним, житель села Орехово в Сакском районе оккупированного полуострова Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак.

В Федеральной службе безопасности России его назвали "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций", а при обысках у него дома нашли самодельное взрывустройство. Приходько все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подкинули.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у политзаключенного и потребовала у российских тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь.

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