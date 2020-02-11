В Крыму оккупанты "побрили" известную гору, местные возмущены варварством: фото, видео

Фото: Александр Горный/Facebook

Крымчан, о трудностях жизни которых ранее рассказали в местной прессе, шокировала вывороченная земля с луковицами начавших расцветать подснежников, кучи выкорчеванных деревьев и кустарников, огромное количество уничтоженных еще не взошедших редких и краснокнижных растений. Почвенный покров разрушен трактором в полосе около шести километров длиной и до 25-28 метров шириной. От трассы Феодосия – Коктебель до горы Коклюк. И все это произошло в границах особо охраняемой природной территории "Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт", пишет Крым.Реалии.

Как выяснилось, "Служба автомобильных дорог Крыма" заключила контракт с ООО "РусРемСтрой" из Татарстана. Эта фирма взялась реконструировать участок дороги общей протяженностью 6,9 километра, расположенный в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева". При этом во время работ строители выкорчевали деревья и кустарники, а также уничтожили еще не взошедшие редкие растения.

Первыми забили тревогу местные активисты, блогеры и СМИ. По их данным, подконтрольное Кремлю Министерство экологии аннексированного Крыма выдало разрешение на вырубку в районе дорожных работ 1500 деревьев.

Расположенная под Коктебелем гора Узун-Сырт (более известная как гора Клементьева) считается одной из крымских достопримечательностей. Поэтому многих крымчан в соцсетях возмутили начавшиеся на этом природном объекте дорожные работы.

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Новость о случившемся на горе Узун-Сырт получила широкий резонанс, из-за чего в ситуацию пришлось вмешаться главе оккупированного Крыма Сергею Аксенову. Строительные работы приостановили, а подрядчику поручили скорректировать проект. В частности, рассматривается возможность сузить дорогу и высадить там новую растительность.

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Но комментаторы с сожалением констатируют, что природе уже успели нанести непоправимый ущерб. Участники обсуждения искренне не понимают, зачем понадобилось строить в этом уникальном месте дорогу.

Между тем это не единственная проблема жителей аннексированного Крыма. На оккупированном полуострове дефицит воды, сельское хозяйство на грани катастрофы.

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Как сообщали новости "Сегодня", в январе было замечено, что Северо-Крымский канал под Керчью обмелел. По словам крымчан, воды на полуострове не осталось, и ее просто гоняют туда-обратно.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что он может быть расследован по нормам Римского статута.

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