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В Крыму оккупанты продлили арест проукраинскому активисту

26 декабря, 14:37

Украинцу продлили содержание в СИЗО до 10 февраля

/ Фото: Крым.Реалии

Активист Олег Приходько останется под арестом в следственном изоляторе Симферополя до 10 февраля, поскольку подконтрольный России "Верховный суд Крыма" не поддержал жалобу адвокатов на продление меры пресечения.

Как рассказал защитник активиста Назим Шейхмамбетов, адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает ресурс "Крым.Реалии".

"Он (подзащитный Олег Приходько. – Ред.) считает, что уголовное дело против него сфабриковано. Будучи в пожилом возрасте, он не имеет ни возможности, ни оснований скрываться от следствия. Однако суд эти ходатайства не удовлетворил", – рассказал адвокат.

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По информации Шейхмамбетова, Приходько содержат в камере-"двойке" под круглосуточным видеонаблюдением.

Напомним, житель села Орехово в Сакском районе оккупированного полуострова Олег Приходько был задержан cотрудниками ФСБ 9 октября – якобы за подготовку взрыва в горадминистрации Сак.

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Фото: dsns.gov.ua

В Федеральной службе безопасности России его назвали "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций", а при обысках у него дома якобы нашли самодельное взрывустройство. Приходько все обвинения отрицает, утверждая, что взрывчатку ему подбросили.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о заболеваниях желудочно-кишечного тракта у политзаключенного и потребовала у российских тюремщиков предоставить Приходько медицинскую помощь.

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Крым активист Олег Приходько

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