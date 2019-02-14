В Крыму оккупанты провели очередные учения с танками, БТР и авиацией
В учениях принимали участие более 500 военных и 100 единиц техники
В оккупированном Крыму состоялись учения войск береговой обороны Черноморского флота, в ходе которых отрабатывалось противодействие нападению диверсантов.
Как сообщил начальник пресс-службы оккупационных подразделений ЧФ РФ Алексей Рулев, по легенде учений, на колонну бронетехники напала диверсионно-разведывательная группа, сообщает "Крым.Реалии".
"Экипажи танков Т-72БЗ и бронетранспортеров БТР-80 совершили марш с горного полигона в автопарк воинской части, попутно отработав отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну бронетехники", – говорится в сообщении.
В ходе учений оккупанты также выполняли задачи в наступлении и обороне в дуэльной ситуации.
Всего в маневрах приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и армейская авиация оккупационных войск.
Напомним, накануне Нового года Россия в Крыму побряцала оружием – в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также стало известно, что Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.
В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", были это плановые маневры или наращивание сил. По его мнению, эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму оккупанты провели очередные учения с танками, БТР и авиацией". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оккупанты вывезли "визитную карточку" Керчи: исчезли античные колонны
В Керчи из античного городища Пантикапея вывезли древние колонны