В Крыму оккупанты провели очередные учения с танками, БТР и авиацией

В учениях принимали участие более 500 военных и 100 единиц техники

В Крыму прошли очередные учения оккупантов. Фото: Минобороны РФ

В Крыму оккупанты провели очередные учения с танками, БТР и авиацией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/560/b7a/5c6560b7aa7ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/560/b7a/5c6560b7aa7ba.jpg 2019-02-14T14:36:50+02:00 Крым В учениях принимали участие более 500 военных и 100 единиц техники

В оккупированном Крыму состоялись учения войск береговой обороны Черноморского флота, в ходе которых отрабатывалось противодействие нападению диверсантов.

Как сообщил начальник пресс-службы оккупационных подразделений ЧФ РФ Алексей Рулев, по легенде учений, на колонну бронетехники напала диверсионно-разведывательная группа, сообщает "Крым.Реалии".

"Экипажи танков Т-72БЗ и бронетранспортеров БТР-80 совершили марш с горного полигона в автопарк воинской части, попутно отработав отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну бронетехники", – говорится в сообщении.

В ходе учений оккупанты также выполняли задачи в наступлении и обороне в дуэльной ситуации.

Всего в маневрах приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и армейская авиация оккупационных войск.

Напомним, накануне Нового года Россия в Крыму побряцала оружием – в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также стало известно, что Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.

В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", были это плановые маневры или наращивание сил. По его мнению, эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму оккупанты провели очередные учения с танками, БТР и авиацией". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.