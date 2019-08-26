Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

В Крыму оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет

26 августа, 10:23

Задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ

/ Фото: Wikipedia

В оккупированном Крыму на полигоне боевой подготовки российские истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота.

Как написали в ведомстве, в ходе учебно-тренировочных полетов летчики подняли в воздух самолеты для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".

Реклама

Согласно сообщению, учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В тренде
Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

Мы ранее писали, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Также, в оккупированном Крыму вынесли приговор российским военным, которые случайно запустили ракету Х-29ТД класса "воздух – земля", что привело к многомиллионным убыткам МО РФ. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Крым учения пуск истребители

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Компенсация за аннексию Крыма: Россия обжаловала решение суда по Ощадбанку
Компенсация за аннексию Крыма: Россия обжаловала решение суда по ОщадбанкуЭкономика
В Думе предложили закрыть химзаводы в Крыму и построить военные предприятия
В Думе предложили закрыть химзаводы в Крыму и построить военные предприятияКрым
"Возвращение" России в G8: почему вопрос Крыма исчез с радаровПолитика
Курортный сезон в Крыму провалился: Турист не просто бедный, он нищий
Курортный сезон в Крыму провалился: Турист не просто бедный, он нищийКрым

Новости партнеров

Loading...