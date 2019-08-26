В Крыму оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет

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В оккупированном Крыму на полигоне боевой подготовки российские истребители Су-30СМ выполнили учебно-боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" по воздушным целям условного противника. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Черноморского флота.

Как написали в ведомстве, в ходе учебно-тренировочных полетов летчики подняли в воздух самолеты для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника, "отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса "воздух-воздух".

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Согласно сообщению, учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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Мы ранее писали, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги, и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

Также, в оккупированном Крыму вынесли приговор российским военным, которые случайно запустили ракету Х-29ТД класса "воздух – земля", что привело к многомиллионным убыткам МО РФ. Запущенная солдатами Алексеем Чебановым и Николаем Зверевым ракета уничтожила два других снаряда, оборудование и повредила ангар.

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