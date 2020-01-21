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Прошел Сирию и Чечню: в Крыму офицеру-разведчику грозил штраф в 55 миллионов

21 января, 13:32

Штрафовать офицера собирались за разбитый во время шторма катер

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму офицера-разведчика пытались оштрафовать на 55 миллионов рублей (свыше 21,5 миллиона гривен).

Как сообщает "Коммерсант", командир 388-го морского разведывательного пункта Черноморского флота РФ Сергей Подгурский во время шторма в 2017 году разбил катер.

"Офицер был привлечен к ограниченной материальной ответственности. С него будут взысканы один оклад месячного содержания и одна надбавка за выслугу лет. В общей сложности – около 60 тысяч рублей (23,6 тысяч гривен)", – говорится в сообщении.

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Стороны этого дела пока не решили, будут ли они оспаривать постановление суда.

Как сообщал сайт "Сегодня", Россия продолжает проводить в аннексированном Крыму военные учения. Так, даже в новогодние праздники на полуострове прошло "учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника". В свою очередь в Южном военном округе РФ сообщили, что российские военные намерены "на 15% увеличить количество летно-тактических учений с участием экипажей вертолетов в аннексированном Крыму".

А 9 января президент России Владимир Путин посетил оккупированный Крым, где "наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов".

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