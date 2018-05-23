В Крыму оккупанты уничтожают вековые можжевельники из Красной книги: соцсети негодуют

В санатории на Южном берегу Крыма оккупанты пилят редчайшие деревья, чтобы построить коттеджи

В оккупированном Крыму, на территории санатория "Ясная поляна" в поселке Гаспра, недалеко от Ялты, пилят вековые деревья можжевельника. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

"Пилят вековые можжевельники. Звонили в полицию, группа на выезде в Форосе (неизвестно когда будет). Куда обращаться, что делать?! Там участок больше полутора сотен можжевельников! Пилят напролом, не обращая ни на кого внимания", – написала в Facebook-сообществе "Доска позора Ялты" Валерия Петренко.

Представители полиции, прибывшие на место происшествия, проверили документы у рабочих, которые вели вырубку – бумаги оказались в порядке. Позже эту информацию подтвердили и в оккупационной "администрации" Ялты.

По словам руководителя местного экологического контроля Александра Грамотенко, вырубка можжевельников была санкционирована Росприроднадзором. Разрешение было выдано липецкому бизнесмену Хрипункову Алексею Борисовичу, и оно позволяет "добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".















При этом, на территории, где будут вырублены краснокнижные деревья, должны построить жилье: вырубка производится "... с целью соблюдения санитарной зоны при строительстве жилого дома".

Между тем, жители Ялты и остального Крыма бурно выражают свое возмущение в социальных сетях, а некоторые из комментаторов предложили "завалить" соответствующими обращениями приемную президента России Владимира Путина, а другие уже отправили сообщение "главе" Крыма Сергею Аксенову.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евсросоюзе. Американцы точно подметили, что мост оккупантов затруднит судоходство в Керченском проливе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.