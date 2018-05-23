В Крыму оккупанты уничтожают вековые можжевельники из Красной книги: соцсети негодуют

Сегодня, 11:03

В санатории на Южном берегу Крыма оккупанты пилят редчайшие деревья, чтобы построить коттеджи

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В оккупированном Крыму, на территории санатория "Ясная поляна" в поселке Гаспра, недалеко от Ялты, пилят вековые деревья можжевельника. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

"Пилят вековые можжевельники. Звонили в полицию, группа на выезде в Форосе (неизвестно когда будет). Куда обращаться, что делать?! Там участок больше полутора сотен можжевельников! Пилят напролом, не обращая ни на кого внимания", – написала в Facebook-сообществе "Доска позора Ялты" Валерия Петренко.

Представители полиции, прибывшие на место происшествия, проверили документы у рабочих, которые вели вырубку – бумаги оказались в порядке. Позже эту информацию подтвердили и в оккупационной "администрации" Ялты.

По словам руководителя местного экологического контроля Александра Грамотенко, вырубка можжевельников была санкционирована Росприроднадзором. Разрешение было выдано липецкому бизнесмену Хрипункову Алексею Борисовичу, и оно позволяет "добывание объектов животного и растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации".

При этом, на территории, где будут вырублены краснокнижные деревья, должны построить жилье: вырубка производится "... с целью соблюдения санитарной зоны при строительстве жилого дома".

Между тем, жители Ялты и остального Крыма бурно выражают свое возмущение в социальных сетях, а некоторые из комментаторов предложили "завалить" соответствующими обращениями приемную президента России Владимира Путина, а другие уже отправили сообщение "главе" Крыма Сергею Аксенову.

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Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост поездкой за рулем КамАЗа. Россияне запустили автодорожную часть моста. Железнодорожная, как ожидается, будет запущена в следующем году.

Стоит отметить, что мост был построен незаконно, без согласия на то Украины. Эту стройку века уже осудили, кроме США, и в Евсросоюзе. Американцы точно подметили, что мост оккупантов затруднит судоходство в Керченском проливе. В свою очередь Киев выступил с жестким заявлением из-за открытия Россией Керченского моста. Также украинская сторона намерена добиться санкций для лиц и компаний, причастных к строительству этого объекта.

В материале "Сегодня" вы можете узнать подробно, чем грозит Украине открытие Керченского моста. Один из российских ученых даже прогнозирует в будущем обрушение моста.
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"Сегодня"

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