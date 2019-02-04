В Крыму оккупанты устроили масштабные учения на трех полигонах
На полуострове россияне подняли морских пехотинцев и технику на учения
В оккупированном Россией Крыму около тысячи морских пехотинцев и 50 единиц техники провели учения на полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий".
В ходе маневров проводились стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники. Как стало известно, к учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщается в пресс-службе Черноморского флота РФ.
Напомним, накануне Нового года Россия в Крыму побряцала оружием – в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также стало известно, что Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.
В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", были это плановые маневры или наращивание сил. По его мнению, эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму оккупанты устроили масштабные учения на трех полигонах". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оккупанты разрушили часть дамбы в Керчи: токсичные отходы попали в море – СМИ
Разрушение произошло из-за незаконной добычи песка