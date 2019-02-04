В Крыму оккупанты устроили масштабные учения на трех полигонах

На полуострове россияне подняли морских пехотинцев и технику на учения

Россияне провели масштабные учения в Крыму. Архивное фото.

В Крыму оккупанты устроили масштабные учения на трех полигонах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2ed/a5b/5c52eda5bd2f9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2ed/a5b/5c52eda5bd2f9.jpg 2019-02-04T12:41:00+02:00 Крым На полуострове россияне подняли морских пехотинцев и технику на учения

В оккупированном Россией Крыму около тысячи морских пехотинцев и 50 единиц техники провели учения на полигонах "Перевальное", "Ангарский" и "Казачий".

В ходе маневров проводились стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники. Как стало известно, к учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщается в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Напомним, накануне Нового года Россия в Крыму побряцала оружием – в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также стало известно, что Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.

В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", были это плановые маневры или наращивание сил. По его мнению, эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.

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