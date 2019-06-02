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В Крыму оккупанты устроили масштабные учения с десятками самолетов и вертолетов: видео

2 июня, 16:19

В небе над Феодосией россияне устроили показательный воздушный бой

В учениях оккупантов принимали участие десятки самолетов и вертолетов. Скриншот
В учениях оккупантов принимали участие десятки самолетов и вертолетов. Скриншот.

В аннексированном Крыму оккупанты провели учения на полигоне Чауда, а также устроили показательные выступления с применением нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.

Как сообщает "Крым. Реалии", учебный воздушный бой россияне провели в небе над Феодосией.

"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что ранее оккупанты анонсировали проведение масштабных учений на авиационном полигоне Чауда, расположенном на западе Крыма, с 24 мая по 8 июня.  Для участия в маневрах в Феодосию прибыли более 50 российских военных. Экипажам предлагалось отработать технику пилотирования и преодоление противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Корнет-ЭС" с применением авиационных средств поражения по наземным целям.

Напомним, накануне Нового года Россия в Крыму также побряцала оружием – в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также стало известно, что Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.

В свою очередь заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь объяснил в комментарии сайту "Сегодня", были это плановые маневры или наращивание сил. По его мнению, эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.

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Тег Крым, самолеты, учения, вертолеты, оккупанты

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