В Крыму оккупанты ждут новой вспышки коронавируса

Захватчики готовятся к увеличению числа заболевших, в том числе среди медработников

В оккупированном Крыму, где продлили режим самоизоляции, разворачивают дополнительные места для больных COVID-19.

Как заявила "вице-премьер" подконтрольного России "правительства" полуострова Елена Романовская, в Евпатории ускорят открытие помещений для обсервации в санатории "Победа", сообщает ресурс "Крым.Реалии".

"У нас прибывают дополнительные группы лиц из-за рубежа, мы уже видели список по этим группам, обсерваторы будут быстро наполняться", - сказала она.

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Также Романовская добавила: "Появляются очаги по коронавирусной инфекции по больницам, считаю, что все же врачи, у которых не подтверждается коронавирус, должны находиться в обсерваторе, а не внутри самой больницы, чтобы дальше это не распространялось".

"Поэтому нам необходимы дополнительные места", – резюмировала она.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в оккупированном Крыму люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

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Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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