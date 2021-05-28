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В Крыму оштрафовали крымскотатарского активиста: в чем обвинили

28 мая, 14:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ридван Умеров назвал дело против него давлением и намерен обжаловать решение "суда"

В Крыму подконтрольный России Судакский городской суд оштрафовал крымскотатарского активиста Ридвана Умерова на 30 000 рублей (более 11 000 гривен) за то, что он якобы не сообщил о преступлении.

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Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Сам Ридван Умеров заявил, что не согласен с таким решением и считает это давлением не только на него, но и на весь народ.

"Мы видим разными путями нас пытаюсь запугать, и этот приговор один из таких примеров. Мы обязательно будем обжаловать его", - сказал Умеров.

Изначально российский прокурор требовал назначить ему штраф в 50 000 рублей.

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Как пишет "Громадське", согласно обвинению Умеров не сообщил о переписке в интернете с человеком, который, по информации ФСБ, находился в Сирии в рядах "Исламского государства" в 2015 году.

Напомним, ранее оккупанты устроили обыск в доме журналиста в Крыму с пьяными понятыми.

Кроме того, в Крыму силовики ФСБ РФ во время обыска застрелили уроженца Узбекистана Наби Рахимова. Якобы он сопротивлялся при задержании.

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