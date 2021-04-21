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В Крыму осудили солдата ВСУ – он пропал с позиций в 2020 году

21 апреля, 16:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты на полуострове продолжают преследовать украинцев и "шить" им сфабрикованные дела, в этот раз "приговор" получил украинский военный, который пропал на границе с Крымом в 2020 году

Во временно оккупированном Крыму так называемый "Джанкойский районный суд" вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому, который в 2020 году исчез на границе с полуостровом.

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Его обвиняли в якобы незаконном пересечении "государственной границы" России и контрабанде наркотиков, сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Нашего соотечественника осудили на 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осуждаю действия подконтрольного оккупационным властям суда, ведь уголовное дело является сфабрикованным. Доказательства, предоставленные суду стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", – написала омбудсмен.

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Денисова назвала недопустимым преследование украинцев за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины.

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Напомним, что военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Добринский исчез около 5 часов утра 30 мая 2020 года. Службу он нес недалеко от поселка Сиваш Генического района в Херсонской области. Украинские СМИ узнали, что в тот же день он звонил сослуживцу и сообщил, что находится в Крыму, а оккупанты проверяли его паспортные данные.

А через несколько дней Евгений Добринский оказался в российском плену. В отношении украинского военного было возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком".

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