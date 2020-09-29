В Крыму от коронавируса скончались три человека: новые данные за сутки

За все время эпидемии выздоровели 2780 человек

В аннексированном Крыму за последние сутки выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом.

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Как сообщил самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, 63 новых случая выявили при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 16 – при скрининге здорового населения.

Таким образом, на данный момент в оккупированном Крыму зарегистрировано 4474 случаев новой коронавирусной инфекции. А выздоровевших за весь период – 2780 человек.

Кроме того, как сообщает "Крым.Реалии", за сутки на полуострове от COVID-19 умерли еще три человека. Таким образом, по состоянию на утро 29 сентября число умерших от данной инфекции достигло 62 пациентов.

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Напомним, данные оккупационных властей Крыма о распространении коронавируса не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Также правозащитники сообщали, что в Крыму специально занижают статистику COVID-19.

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Кроме того, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, как Украина получает данные по коронавирусу из оккупированного Крыма.

О правилах въезда на оккупированные территории во время карантина узнавайте из сюжета "Сегодня":

Крым и Донбасс: правила въезда на оккупированные территории

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