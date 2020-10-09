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В Крыму пересох самый большой водопад (видео)

9 октября, 20:18

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Его высота достигает почти ста метров

В оккупированном Крыму пересох самый большой водопад на полуострове Учан-Су. Его высота составляла почти сто метров.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Подъем".

На записи видно, что на месте водопада только сухие скалы. Высота Учан-Су составляет 98,5 метра.

Водопад расположен на юго-западных склонах Ялтинской яйлы на высоте 390 метров над уровнем моря.

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Туристы приезжают в Крым в основном в высокий сезон, когда река Учан-Су сильно пересыхает, а случается – и полностью мелеет. Соответственно, в этот период водопад зачастую пересыхает полностью.

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Ранее профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобыстов рассказал, что засуха в оккупированном Крыму будет только усиливаться, полуостров входит в период опустынивания, когда водность меняется, сокращается, малые воды высыхают.

Также он отметил, что сейчас восстановить водоснабжение в Крым по Северо-Крымскому каналу невозможно, поскольку его инфраструктура в плачевном состоянии.

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Крым засуха водопад
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