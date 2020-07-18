В Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища

В июле в Белогорском водохранилище в оккупированном Крыму, где хотят обстреливать тучи, чтобы вызвать дождь, полностью пересохла срединная часть, от которого осталась малая часть, примыкающая к плотине. По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

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Об этом сообщает Крым.Реалии.

Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По словам активиста движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решада Меметова, ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема.

"Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", – отметил он.

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Фото: ua.krymr.com

Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму крупнейшее водохранилище под Симферополем обмелело до критической черты. Свидетели сообщают, что по пересохшему дну теперь ходят люди и ездят автомобили, хотя недавно оно было полностью покрыто водой.

Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

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