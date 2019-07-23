В Крыму под Алуштой катер отрезал ногу мужчине

Отдыхающий заплыл в запрещенную зону для купания

Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму под Алуштой двухмоторный катер совершил наезд на отдыхающего. Как пишет Крым.Реалии, в результате инцидента мужчине отрезало голень.

По информации источника, на расстоянии 120 метров от берега высокоскоростной двухмоторный катер Redlan под управлением 27-летнего алуштинца совершил наезд на купающегося мужчину. Отплыв в запрещенную для купания зону, мужчина оказался на судовом ходу и был незаметен для капитана катера. Пострадавшего мужчину достали из воды и отвезли в ближайшую больницу.

Из-за сильного повреждения ноги медикам пришлось ампутировать конечность.

Напомним, не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Лондоне. Прибывшие на место событий полицейские задержали семерых человек: троих – по подозрению в покушении на убийство и четверых — за нарушение общественного порядка.

Кроме этого, сообщалось, что в Будепеште произошла трагедия – затонул прогулочный катер. Судно столкнулось с круизным лайнером. На борту находилась группа туристов и два члена экипажа. Семеро человек удалось спасти. Все они являются гражданами Южной Кореи.

Капитаном круизера Viking Sigyn, врезавшегося в экскурсионный кате р, оказался гражданин Украины. Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

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