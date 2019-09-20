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В Крыму подконтрольный Кремлю "парламент" переизбрал "главу" полуострова

20 сентября, 15:32

За Аксенова проголосовали 74 члена т.н. "парламента" Крыма

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов / Фото: Facebook

В оккупированном Крыму вновь избрали Сергея Аксенова "главой". За это решение проголосовали 74 депутата так называемого "парламента" аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Также известно, что кандидат от Коммунистической партии России получил пять голосов, представитель Либерально-демократической партии России – 10.

Все кандидатуры на рассмотрение крымской "власти" внес президент России Владимир Путин.

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Аксенов избран на новый пятилетний срок.

Спикером т.н. крымского "парламента" вновь стал Владимир Константинов.

Напомним, мы писали, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. Он назвал знаменательным день кражи полуострова у Украины 18 марта в 2014 году.

Кроме этого, оккупационные "власти" аннексированного Россией Крыма собираются снова везти в РФ бесценные полотна художника-мариниста Ивана Айвазовского, которые ныне находятся в Феодосийской картинной галерее.

Также мы писали, что только усиление санкций США и Евросоюза в отношении Москвы заставят ее отказаться от оккупации Крыма и он вернется Украине. Уже на сегодняшний день международные ограничительные меры сильно навредили России, хоть и не заставили прекратить агрессию. Об этом сказал в в Вашингтоне экс-посол США в Киеве, сейчас – вице-президент Института мира США Уильям Тэйлор.

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Крым парламент Аксенов оккупация Крыма

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