В Крыму подтвердили 169 случаев коронавируса

В Севастополе нашли болезнь у 77 человек, еще 92 - на остальной территории полуострова

В оккупированном Крыму подтвердили 169 случаев заболевания COVID-19, причем 77 случаев инфицирования подтвердили в Севастополе, и 92 – на остальной территории полуострова.

Как сообщили на Facebook-странице Крымской правозащитной группы, об этом шла речь на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Так, за минувшие сутки оккупанты подтвердили три случая инфицирования.

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"Первая – это женщина в Симферополе, привезенный случай, к ней гости приехали. Второй случай – в Алуште, человек контактировал с предыдущим зараженным. Третий случай – женщина из керченской больницы, переведенная во 2-й родильный дом Симферополя, сама жительница Феодосии", – заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Правозащитники заявили, что уровень диагностирования COVID-19 в Крыму остается низким, и потому, по их мнению, они не соответствуют действительности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коронавирус набирает обороты в Крыму, где люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

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Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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