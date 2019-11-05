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В Крыму построили уменьшенную копию Керченского моста

5 ноября, 15:50

Копию разместили в Комсомольском парке Керчи

В оккупированном Крыму в Керчи оккупанты построили уменьшенную копию Крымского моста. Ее стоимость составляет почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщает Depo.Крым.

Уменьшенная копия моста появилась в Комсомольском парке города. Как сообщил так называемый "глава" администрации города Сергей Бороздин, сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.

"Работы завершатся во второй половине декабря", – уточнил Бороздин.

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Длина установленной в парке конструкции – 15,5 метра, высота – три метра. Согласно данным, стоимость работ по установке инсталляции и благоустройства территории составляет 14,6 миллионов рублей.

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Фото: UA: Вінниця

Напомним, ранее мы писали, что по Керченскому мосту местные "власти" обязали ездить в шесть раз медленней, чем планировалось. Так, скорость движения поездов по Керченскому мосту не должна превышать 20 километров в час.

Кроме того, незаконно возводимый Россией Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую часть РФ, имеет ряд очень серьезных конструктивных недостатков, способных привести к его разрушению.

Сообщалось также, что из-за осложнившихся условий судоходства в Керченском проливе украинское судно село на мель:

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