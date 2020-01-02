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В Крыму прекратили изучать украинский язык – член Меджлиса

2 января, 11:02

Школа, где до недавнего времени изучали украинский, находится в Феодосии

Фото: krymr.com

Фото: krymr.com

В Крыму, откуда недавно депортировали известного проукраинского журналиста, в последней школе, где еще изучался украинский язык, его уже не преподают. Об этом в эфире радио "Крым.Реалии" заявил глава "Крымскотатарского ресурсного центра", член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, рассказывая о ситуации с нарушениями прав человека на аннексированном полуострове.

"В 2019 году продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ, и только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные. Когда мы получили решение Международного суда ООН в Гааге, и России не удалось оспорить его, нам стали сообщать о том, что в школах стали инициировать подачу заявлений родителями крымскотатарских учеников, для того чтобы они могли изучать язык факультативно", – рассказал Бариев.

В то же время в последней школе на аннексированном полуострове, где, согласно уставу, изучается украинский язык, прекратили его преподавать.

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"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но, по данным местных жителей, и это неправда, язык там не изучают", – рассказал он.

Как сообщал ранее сайт "Сегодня", в России украинцев и белорусов хотят признать носителями русского языка.

А ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет публично говорить по-русски, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском языке", – заметил политик.

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Крым украинский язык меджлис

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