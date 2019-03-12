В Крыму произошел выброс хлороводорода
Нормы первышены более чем в четыре раза
В Крыму, в аннексированном Красноперекопске на прошлой неделе зафиксировали более чем четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.
Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зафиксировано превышение ПДК хлороводорода в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысило ПДК в 1,06 раза.
В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода — в 1,8 раза.
Как сообщалось ранее, в Армянске на территории оккупированного Россией Крыма произошел выброс ядовитых веществ, в связи с чем образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в городе. Это вызвало панику среди местного населения.
Из-за катастрофыбыл остановлен принадлежащий олигарху Димтрию Фирташу завод "Крымский титан". "Властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска в Скадовск и др. места.
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