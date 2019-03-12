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В Крыму произошел выброс хлороводорода

Сегодня, 15:29

Нормы первышены более чем в четыре раза

Завод "Крымский титан". Фото: Укринформ
Завод "Крымский титан". Фото: Укринформ.
В Крыму произошел выброс хлороводорода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b6/7eb/5c87b67ebb839.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b6/7eb/5c87b67ebb839.jpg Крым Нормы первышены более чем в четыре раза

В Крыму, в аннексированном Красноперекопске на прошлой неделе зафиксировали более чем четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлористого водорода в воздухе.

Как  сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, зафиксировано превышение ПДК хлороводорода в 4,4 раза. Содержание оксида углерода в воздухе Красноперекопска также превысило ПДК в 1,06 раза.

В Армянске также зафиксировали повышение содержания вредных веществ в воздухе. Так, содержание оксида углерода превышает ПДК в 1,04 раза, фтористого водорода — в 1,8 раза.

Как сообщалось ранее, в Армянске на территории оккупированного Россией Крыма произошел выброс ядовитых веществ, в связи с чем образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в городе. Это вызвало панику среди местного населения.

Из-за катастрофыбыл остановлен принадлежащий олигарху Димтрию Фирташу завод "Крымский титан". "Властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска в Скадовск и др. места.

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Тег Крым, Красноперекопск, хлороводород

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