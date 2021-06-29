В Крыму пронесся мощный смерч: повреждены здания

Во временно оккупированном Крыму в селе Изюмовка пронесся смерч. В результате непогода повредила 12 зданий местных жителей.
Как сообщает Крым.Реалии, на полуострове пронесся сильный ветер в виде смерча, был также дождь. Непогода повредила 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек.
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Во время стихийного бедствия люди не пострадали. Спасатели уже восстановили электроснабжение и убрали упавшие деревья. Крым продолжает оправляться от непогоды.
Отмечается, что в течение 16-18 июня из-за за обильных осадков в Ялте и восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений. Эвакуировали из зоны подтоплений 1783 человека.
Ранее мы сообщали, что в Крыму после потопа море превратилось в свалку.
Также напомним, во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.