В Крыму пронесся огромный смерч: видео

В оккупированном Крыму местные жители заметили смерч. В соцсети пользователи опубликовали соответствующее видео.

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Сообщается, что большой смерч образовался вблизи Евпатории, а также в Сакском, Черноморском районах неподалеку от побережья Черного моря.

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Как известно, водяные смерчи не характерны для этой территории. Однако сейчас в Украине такие явления начали появляться из-за изменения климата. Обычно смерч бушует 15-30 минут, а его диаметр может достигать до 200 метров.

Напомним, не так давно жители Запорожья заметили, как по городу кружил небольшой смерч. Воронка пронеслась у предприятия, затягивая в себя пыль и мелкий мусор. Она достигла высоты несколько метров.

Видео: Запорожье Новости

А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

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Также ранее мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского.

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