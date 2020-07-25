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В Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного: что произошло

25 июля, 00:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На место происшествия приехали сотрудники «полиции» и кинологи

В посёлке Строгановка Симферопольского района аннексованного полуострова Крым пропал сын политзаключённого Руслана Сулейманова – 3-летний Муса Сулейманов.

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Об этом "Крымская солидарность" заявила в Facebook.

Ребенок играл в песочнице возле дома. В последний раз его видели сегодня в начале 6 часов вечера.

На место приехали сотрудники "полиции", кинологи, МЧС. Полиция готовит запуск квадрокоптера. Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска.

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На место приехал поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" — волонтерское некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей.

"Жители Крыма, нам необходима Ваша помощь в поиске малыша! Ребёнок одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые шлёпанцы", – говорится в сообщении.

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"Это Муса Сулейманов на первом плане, 3-летний мальчик из Симферопольской Строгановки. Сейчас он пропал, его не могут найти уже шесть часов. Ищут добровольцы "Лиза Алерт", крымские татары (и не только), которые собираются со всего полуострова, полиция, МЧС и следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело.

Его отец — Руслан Сулейманов, арестованный по делу Хизб ут-Тахрир. В четверг его вернули в СИЗО — до этого он месяц провел в психиатрической клинике на принудительной экспертизе", – написал в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Видео: facebook.com/crimeansolidarity
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Ранее сообщалось, что в Крыму силовики массово обыскивают крымских татар. "Облаву" на дома в разных районах полуострова начали утром 7 июля. Активисты сообщают о том, что после обыска увезли в ФСБ шесть человек.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

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Крым исчез сын политзаключенные

Источник: Сегодня

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