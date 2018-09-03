В Крыму проверяют состав воздуха после выброса в Армянске

Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

"Управлением Роспотребнадзора обеспечен ежедневный – три раза в сутки – мониторинг качества атмосферного воздуха, расширен перечень исследуемых загрязняющих веществ, увеличено количество точек отбора проб", – сообщила пресс-служба российского ведомства.

Ранее местные жители сообщали, что оккупационные власти чистят содой дороги Армянска.

В Роспотребнадзоре уверяют, что уже состоявшие проверки не выявили никаких нарушений в составе воздуха.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества.

По предварительным данным исследований, причиной загрязнения является испарение содержания кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, "Крымский титан" представляет собой экологическую угрозу для Херсонской области.