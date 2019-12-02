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В Крыму пьяный прокатил полицейского на капоте авто: появилось видео

2 декабря, 14:39

Перед наездом мужчина обматерил российского копа

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В оккупированном Крыму пьяный мужчина прокатил на капоте капитана подконтрольной российским властям местной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе т.наз. МВД полуострова.

Как выяснилось, во время дежурства в поселке Октябрьское участковый заметил автомобиль, который ехал неровно. Когда иномарка остановилась на перекрестке, "полицейский" подошел к водителю и потребовал предъявить документы. В ответ на это пьяный водитель обматерил своего собеседника, а потом резко нажал на педаль акселератора. "Коп" оказался на капоте автомобиля, который ехал с большой скоростью, виляя из стороны в сторону. В конце концов пьяного водителя удалось остановить.

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Кроме того, выяснилось, что ранее водителя уже лишали права управления автомобилем.

Напомним, ранее в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате пострадали шесть человек. Инцидент произошел в Джанкойском районе Крыма.

Кроме этого, мы писали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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Крым наезд полицейский автомобили пьяный водитель капот

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