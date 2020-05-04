В Крыму растет количество зараженных COVID-19: на улицы выведут новых силовиков

Аксенов призвал вывести на улицы новые патрули силовиков для контроля за карантином

В оккупированном Крыму, где выросло число заболевших коронавирусом, на улицы могут вывести дополнительные патрули силовиков, задачей которых будет следить за соблюдением самоизоляции.

Об этом заявил подконтрольный Кремлю "глава" полуострова Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса, сообщает "Крым.Реалии".

"К нам вчера поступали обращения от общественников, что на улицах недостаточное количество патрулей. Я хочу сказать крымчанам, что все силы МВД, Росгвардии находятся на улицах. Все посменно разбиты. Людей, действительно, не хватает", - рассказал он.

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По словам Аксенова, "количество сотрудников в форме так или иначе дисциплинирует".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что коронавирус набирает обороты в Крыму, где люди заражаются целыми семьями, а оккупанты запрещают врачам сообщать реальные данные.

Также мы писали, что Минобороны России решило направлять военных с коронавирусом и размещать их в Севастополе.

Какие еще нарушения РФ зафиксированы в Крыму, смотрите в сюжете:

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