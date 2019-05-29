В Крыму ребенок погиб в автомобиле, который без водителя скатился с горы

Машина врезалась в постройку и перевернулась

В оккупированном Крыму погиб ребенок, оставленный в авто, которое скатилось с горы. Об этом сообщил "Крым.Реалии".

По данным источника, а селе Строгановка Симферопольского района на горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль самопроизвольно скатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. В тот момент в салоне находился ребенок 2014 года рождения без родителей.

Как сообщается, во время неуправляемого движения автомобиль врезался в жилую постройку и перевернулся. Ребенка транспортировали в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На данный момент ведется расследование трагического инцидента.

Напомним, один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии в Мариуполе. "Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии". На руках у погибшей девочки сидел шестилетний мальчик.

Кроме этого, жуткое ДТП произошло под Симферополем. Там столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz Vito. Как выяснилось, водитель легковушки 1999 года рождения не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли пять человек.

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