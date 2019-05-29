Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В Крыму ребенок погиб в автомобиле, который без водителя скатился с горы

29 мая, 15:09

Машина врезалась в постройку и перевернулась

В оккупированном Крыму погиб ребенок, оставленный в авто, которое скатилось с горы.  Об этом сообщил "Крым.Реалии".

По данным источника, а селе Строгановка Симферопольского района на горе Мурун-Кир припаркованный автомобиль самопроизвольно скатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. В тот момент в салоне находился ребенок 2014 года рождения без родителей.

Как сообщается, во время неуправляемого движения автомобиль врезался в жилую постройку и перевернулся. Ребенка транспортировали в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

На данный момент ведется расследование трагического инцидента.

Напомним, один человек погиб и трое пострадали в результате дорожной аварии в Мариуполе. "Таврия" выехала на встречную полосу и влетела в "Ладу". От удара погибла пассажирка "Таврии". На руках у погибшей девочки сидел шестилетний мальчик.


Кроме этого, жуткое ДТП произошло под Симферополем. Там столкнулись Chevrolet Lacetti и Mercedes-Benz Vito. Как выяснилось, водитель легковушки 1999 года рождения не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с микроавтобусом. В результате погибли пять человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, Крым, ребенок, погиб

Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму ребенок погиб в автомобиле, который без водителя скатился с горы". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Крым.Реалии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик и микроавтобус

Сегодня, 11:16

В аварии погибли оба водителя

Автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик

Вчера, 22:20

Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра

Под Киевом пьяный водитель снес электроопору: в ДТП чудом никто не пострадал

Сегодня, 10:35

У виновника аварии изъяли водительское удостоверение, а автомобиль передали под расписку жене

Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Мали

Вчера, 21:19

Основная причина ДТП — это превышение скорости на дороге

Стиль и модные образы Елены Зеленской

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Кучма обнаружил причину всех проблем украинской истории

​Ядерные испытания оставили след на дне океана

Lada Vesta расстроила немцев до слез: ругают очень сильно

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь