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В Крыму рейсовый автобус вылетел в кювет: один человек погиб, восемь ранены

Сегодня, 13:10

Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов

В Крыму автобус слетел в кювет
В Крыму автобус слетел в кювет. Фото: Facebook

В оккупированном Крыму рейсовый автобус слетел в кювет. В результате ДТП один человек погиб и еще восемь получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Около 17:30 на трассе Керчь – Феодосия рейсовый автобус "Богдан" на 20 мест, который выполнял рейс Керчь – Заветное, съехал с трассы в кювет. Предварительная причина ДТП – отказ тормозов", – говорится в сообщении.

В автобусе, кроме водителя, находилось восемь пассажиров, детей среди них не было. Сообщается также, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, а еще семеро – получили травмы средней степени тяжести

Также сообщается, что сейчас оккупанты выясняют имя владельца транспортного средства и обстоятельства выдачи технического заключения для выхода рейсового автобуса на маршрут. При этом на сайте оккупационного МВД информация о ДТП не публикуется.

Напомним, что это уже не первое серьезное ДТП в аннексированном Крыму за последнее время. Так, тяжелая военная техника оккупантов попал в ДТП и перевернулась. Из-за аварии с российскими военными пострадали и гражданские, которым вызывали "скорую". 

Также сообщалось, что недалеко от поселка Партенит произошла масштабная авария – среди 12 "участников" оказался троллейбус, молоковоз, четыре "ГАЗели" и шесть легковушек. Ранения получил один человек.

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Тег автобус, ДТП, Крым, смертельное ДТП

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