В Крыму родителям школьников "предложили" отчитываться по Viber об участии в "выборах Путина"

Сегодня, 01:47

Власть РФ также обязала руководителей двух крупных предприятий обеспечить явку своих подчиненных на выборы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правозащитники фиксируют новые факты принуждения жителей оккупированного Крыма к участию в завтрашних выборах президента России. Как сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ), руководителей двух крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы (без указания за кого голосовать)", передает Крым.Реалии.

"Руководители этих предприятий получили устные распоряжения от администрации города о проведении такого контроля. В течение воскресенья 18 марта руководители будут отчитываться перед сотрудниками горадминистраций по несколько раз в день о том, сколько их сотрудников проголосовало", – говорится в сообщении.

Также, по данным правозащитной группы, как минимум в четырех школах Керчи и в двух в Симферополе на родительских собраниях рассказывали о необходимости идти на выборы.

"Родителям симферопольской школы предложили отчитаться по Viber об участии в выборах: указать свою фамилию, избирательный участок и время голосования", – отмечают правозащитники.

Факты принуждения к участию в выборах также фиксируют в Джанкое, Феодосии и в других районах Крыма, сообщает издание.

Публичных комментариев российских властей Крыма по этому поводу нет.

Напомним, в России началось голосование на президентских выборах.

Как сообщалось, 18 марта в годовщину незаконной аннексии полуострова Россия планирует провести выборы президента, в том числе на территории Крыма.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
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