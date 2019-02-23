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В Крыму российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста

Сегодня, 23:22

Для Приходько обыски – не редкость

В Крыму российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста Крым Для Приходько обыски - не редкость

Второй Владимир Балух. Так правозащитники называют крымчанина Олега Приходько. В его дворе все годы оккупации развевается украинский флаг. Недавно к его семье нагрянули с обыском российские силовики. В чем обвиняют патриота и зачем изъяли игрушечные автоматы?

Тихое село Орехово неподалеку курортного города Саки. В одном из дворов развевается флаг Украины, его хорошо видно с улицы. Это дом семьи Приходько. И две недели назад сюда пришли вооруженные российские силовики. В частности из ФСБ.

Искали, как водится за годы оккупации, наркотики, нелегальное оружие и экстремистскую литературу. А нашли и изъяли украинскую патриотическую символику и даже пластиковые игрушечные автоматы.

Для Приходько обыски – не редкость.

На этот раз российские следователи сказали – кто-то ночью разбил в Саках памятник советским летчикам и разрисовал свастикой.

Много лет его ремеслом было кузнечное. Работал и как сварщик. Супруги ведут сельский образ жизни. Они возятся в огороде, слушают английский рок, поэтому наряду с украинским флагом – английский. Приходько считают, что имеют право держать дома ту символику, которая им нравится. Но, скорее всего, ФСБшники обвинят Олега в пропаганде Правого сектора – из-за портрета Бандеры и красно-черного флага.

За хранение символики, которую в России считают экстремистской, Олегу грозит штраф или арест до 15 суток. Серьезным наказание будет, если докажут его причастность к вандализму.

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутова и Зеври Абсеитову.

Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.

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Тег видео, Крым, ФСБ, крымские татары, обыски

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