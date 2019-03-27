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В Крыму российские силовики проводят массовые обыски в домах активистов

Сегодня, 08:34

Сейчас сотрудники ФСБ обыскивают 25 домов одновременно

Фото: Facebook Anton Naumliuk
Фото: Facebook Anton Naumliuk.
В Крыму российские силовики проводят массовые обыски в домах активистов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b19/b23/5c9b19b233131.jpg Крым Сейчас сотрудники ФСБ обыскивают 25 домов одновременно

В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ начали массовые обыски крымских татар на полуострове. Сейчас обыски проводят одновременно по 25 адресам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

"Сегодня в Крыму ОБЛАВА!!! Минимум по 25 адресам одновременно проходят обыски", – говорится в сообщении.

Обыски проводят в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе. В ФСБ подтвердили информацию о обысках.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - заявили в ведомстве.

Как сообщают местные активисты, на данный момент известно по меньшей мере имена 22 татар, в чьих домах работают сотрудники ФСБ. Для участия в обысках в качестве понятых вчера автотранспортом техникуме набрали 60 студентов. Кроме того, адвокатов, приехавших на место проведения следственных мероприятий, не допускают к подзащитным.

Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутова и Зеври Абсеитову.Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.

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Тег Россия, Крым, ФСБ, обыски

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