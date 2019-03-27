В Крыму российские силовики проводят массовые обыски в домах активистов
Сейчас сотрудники ФСБ обыскивают 25 домов одновременно
В оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ начали массовые обыски крымских татар на полуострове. Сейчас обыски проводят одновременно по 25 адресам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.
"Сегодня в Крыму ОБЛАВА!!! Минимум по 25 адресам одновременно проходят обыски", – говорится в сообщении.
Обыски проводят в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе. В ФСБ подтвердили информацию о обысках.
"Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - заявили в ведомстве.
Как сообщают местные активисты, на данный момент известно по меньшей мере имена 22 татар, в чьих домах работают сотрудники ФСБ. Для участия в обысках в качестве понятых вчера автотранспортом техникуме набрали 60 студентов. Кроме того, адвокатов, приехавших на место проведения следственных мероприятий, не допускают к подзащитным.
Напомним, ранее Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова, Руслану Абильтарову, Энверу Мамутова и Зеври Абсеитову.Также сообщалось, что международная правозащитная организация Amnesty International призывает "власти Крыма" прекратить преследование крымскотатарских активистов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Крыму российские силовики проводят массовые обыски в домах активистов". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста
Для Приходько обыски – не редкость