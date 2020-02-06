Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

В Крыму с нехваткой воды будут бороться молебнами

6 февраля, 19:16

На оккупированном полуострове помолятся о "ниспослании влаги"

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму храмы Симферопольской и Крымской епархиии анчали молебны "о ниспослании влаги".

"Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея", – говорится в сообщении.

В то же время, уточняется, что такие молебны организуют не первый раз и обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.

Реклама

"Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе", – уточнили в епархии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что воды в Крыму хватит только до лета. По словам оккупантов, запасы в водохранилищах полуострова иссякнут в июне 2020 года.

В тренде
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ВСУ понесли потери
Фото: "Сегодня"

Ранее мы писали, что Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными пару месяцев назад, воды в нем стало намного меньше.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вода Крым дождь молебен

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет аномальная погода: прогноз на февраль
В Украину идет аномальная погода: прогноз на февральУкраина
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
У Путина назвали нового
У Путина назвали нового "куратора" оккупированного КрымаКрым
"Тишина, как на кладбище": Джемилев рассказал, что Россия сделала с КрымомУкраина
Элитные имения и сети магазинов: СМИ узнали о шикарной жизни жены Януковича
Элитные имения и сети магазинов: СМИ узнали о шикарной жизни жены ЯнуковичаКрым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...