В Крыму с нехваткой воды будут бороться молебнами

На оккупированном полуострове помолятся о "ниспослании влаги"

/ Фото: Сегодня

В оккупированном Крыму храмы Симферопольской и Крымской епархиии анчали молебны "о ниспослании влаги".

"Молебны о дожде идут в храмах по распоряжению правящего архиерея", – говорится в сообщении.

В то же время, уточняется, что такие молебны организуют не первый раз и обычно их начинают проводить после обращения властей в епархию.

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"Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе", – уточнили в епархии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что воды в Крыму хватит только до лета. По словам оккупантов, запасы в водохранилищах полуострова иссякнут в июне 2020 года.

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Ранее мы писали, что Северо-Крымский канал в районе Керчи серьезно обмелел – по сравнению со снимками, сделанными пару месяцев назад, воды в нем стало намного меньше.

А в Севастополе из-за проблем с водоснабжением города подконтрольные России власти собирались использовать еще три подземные скважины.

Также мы писали, что в оккупированных крымских городах Армянске и Яны-Капу зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха.

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