ФОТОФАКТ. В Крыму школьников заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ

"Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья", – фотографии таких записей появились в дневниках детей

В Крыму детей в школах принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом в Facebook сообщила Крымская правозащитная группа.

"В одной из школ Крыма детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ. Об этом сообщили два независимых источника в различных классах этой школы.

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта", – говорится в сообщении.

"Принести до 13.03 плакат на конкурс рисунков "Мама, папа, я – в выборах участвует вся семья", – фотографии таких записей в дневниках детей предоставил Крымской правозащитной группе источник в одной из крымских школ.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких детских рисунков.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что Москва вкладывает огромные деньги и использует все методы, чтобы согнать крымских татар на незаконные выборы в оккупированном Крыму.

По его словам, по домам крымчан ходят и напоминают о выборах, а также говорят о последствиях в случае неявки.

В обращении Меджлиса крымскотатарского народа говорится, что крымские татары не будут участвовать в незаконных выборах президента РФ 18 марта, которые будут проводиться во временно оккупированном Крыму.