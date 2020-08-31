В Крыму силовики проводят обыски в домах крымских татар (фото, видео)

В оккупированном Крыму российские силовики снова начали обыскивать крымских татар. "Облаву" на дома в разных районах полуострова начали сегодня утром, 31 августа.

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Так, в Нижнегорском районе активисты сообщают об обыске в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова. Также сообщается, что обыск проходит в селе Разливы на улице Сеитлер.

По информации активистов, в доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.

В Советском районе (п. Советский, ул. Золотово) проходит обыск в доме Энвера Топчи.

Также стало известно об обыске в Судаке (ул. Чалаш Смаил), в доме активиста Ридвана Умерова и в селе Солнечная Долина Судакского района в доме Айдера Аблякимова.

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Ранее мы сообщали, что на протяжении 2019 года в оккупированном Крыму было зафиксировано 335 политически мотивированных арестов, из них 43 – по новым уголовным делам.

Также напомним, в поселке Строгановка Симферопольского района аннексированного полуострова Крым пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова – 3-летний Муса Сулейманов.

Видео: facebook.com/crimeansolidarity

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