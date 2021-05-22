В Крыму снова не хватает воды. Что происходит и кто в этом виноват

В украинском МИД заявили, что Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове, в том числе это касается и нехватки воды в Крыму

Оккупанты снова обвиняют Украину в нехватке воды

В Крыму оккупанты снова заявляют о нехватке воды для гражданского населения – люди получают воду по жесткому графику. А Россия в очередной раз обвиняет в водной катастрофе Украину.

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В МИД Украины "Сегодня" рассказали, что происходит с водой для Крыма.

Что говорят наши власти?

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что в Крыму достаточно водных ресурсов для бытового использования. Ситуация обострилась из-за милитаризации полуострова – развития военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

"Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", – сказал он.

Николаенко напомнил, что в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове.

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"Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", – заявил спикер МИД.

Одно из крымских водохранилищ / Фото: RoksolanaToday&КрымUA @KrimRt

Как в России объясняют нехватку воды?

"Не прекращаются отчаянные попытки Киева наказать население Крыма за его законный выбор в пользу воссоединения с Россией. Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями", – заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов.

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По его словами, такие действия идут вразрез с нормами международного права и способствует росту международной напряженности.

Он также заявил, что "провокации украинских властей в Керченском проливе и Азовском море в 2018 году", которым якобы попустительствовали некоторые западные партнеры, "были способны спровоцировать новый конфликт в Черном море".

Так сейчас выглядит Балановское водохранилище

Как реагируют оккупационные власти?

В интервью одному из российских каналом российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что у полуострова нет дополнительных источников воды, кроме поставок по Северо-Крымскому каналу.

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"Сейчас острая фаза сохраняется только в Алуште, режим там сегодня два часа утром, три часа вечером. В данном случае в Ялте, как я уже говорил, у нас полностью водоснабжение с шести утра до полуночи, а с 1 июля по 1 октября будет уже круглосуточно", – заявил он.

Он настроен оптимистически и надеется, что не придется возвращать в крымских городах подачу воды по графику.

"Самый пессимистичный прогноз – это для Ялты три на три. По Симферополю с запуском Бештерек-Зуйского водозабора мы практически полностью выйдем из ситуации… Скорее всего, будут построены еще дополнительные водохранилища – это в Симферополе на 15 миллионов кубометров и в Алуште на 8 миллионов", – сказал оккупант.

А тем временем, российские специалисты уже начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды. По словам оккупантов, под морем могут быть прарусла рек Дон и Кубань.

Так проходят поиски новых источников воды

Ранее мы сообщали, что Украина отреагировала на информацию СМИ о том, что Россия в обход санкций установила в оккупированном Крыму европейское оборудование для закачки воды из артезианских скважин.

Напомним, ЕС расширил санкции против России из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. В рамках непризнания российской аннексии Крыма ЕС запретил поставку оборудования для инфраструктурных проектов в Крыму и Севастополе.