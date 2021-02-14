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В Крыму снова проблемы с водой – теперь из-за снега

14 февраля, 04:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Остановилось строительство нового водовода

В оккупированном Россией Крыму из-за сильного снегопада возникли проблемы с доступом к территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора.

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Об этом сообщила пресс-служба "министерства строительства и архитектуры Крыма", передает "Крым Реалии".

Отмечается, что из-за непогоды не могут функционировать аппараты для сварки труб и нет возможности выполнять бетонные работы.

"Из-за объективных причин приняли решение привлечь дополнительную организацию и увеличить количество рабочих, чтобы завершить объект в установленные сроки", – заявил "глава министерства" Михаил Храмов.

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Отметим, с Бештерек-Зуйского водозабора строят трубопровод к Симферополю, который испытывает проблемы с водой.

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Напомним, в оккупированном Крыму за два месяца зимы притока воды в водохранилища нет, а Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Мы также сообщали, что в Крыму уровень воды упал ниже "мертвого" объема, там уже качают из водопадов.

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