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В Крыму сняли на видео огромный смерч

21 июня, 04:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

На необычное природное явление не среагировали ни люди, ни животные

В оккупированном Крыму сняли на видео огромный смерч, бушующий в поле.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, природное явление заметили на одном из полей полуострова, однако автор ролика не указал, где именно были сделаны эти кадры.

"Жители Крыма сняли смерч, бушующий в поле. Особого, впрочем, ажиотажа это не вызвало ни у кого – ни у оператора, ни у коров, пасущихся на фоне бури", - говорится в сообщении.

Торнадо в Крыму. Видео: Telegram-канал Baza

Напомним, в начале июня по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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Добавим, что в последнее время в Украине все чаще люди замечают смерчи. Необычное для наших просторов природное явление заметили в Херсонской области. Местные жители опубликовали в сети видео разбушевавшейся стихии.

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Крым смерч торнадо

Источник: Сегодня

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