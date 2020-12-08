В Крыму Сталин и Ленин "поздравили" местных жителей с Новым годом (фото)

В центре оккупированного Россией Севастополя появилось поздравление с Новым годом с изображениями Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
Как сообщает Крым.Реалии, баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации.
Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – орден "Победа". Под ней написано "С Новым годом!".
Ранее мы сообщали, что в оккупированном Севастополе местные коммунисты организовали в честь дня рождения Владимира Ленина митинг, а также принимали в партию и комсомол новых членов. Музыкальным сопровождением митинга были песни советского периода.
Также напомним, в Симферополе неизвестные изрисовали мемориальную доску в честь Сталина и фасад здания, где расположен Крымский реском КПРФ. В частности, рядом с доской появилась надпись "палач".
Кроме того, в Крыму под крики "палач" повесили Сталина. Мемориальную доску в честь Иосифа Сталина установили коммунисты на фасаде здания, где располагается их офис.
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